Padilha minimiza distanciamento de Lira e diz que 'governo nunca rompeu nem romperá com o Congresso'

A- A+

O ministro Alexandre Padilha disse que o governo segue com uma relação boa com o Congresso e minimizou o distanciamento entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

— Governo nunca rompeu e não romperá com o Congresso. A relação é ótima

Na mensagem ao Congresso que será lida na tarde desta segunda-feira pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou o “diálogo” com os parlamentares.

"O diálogo é condição necessária para a democracia. Diálogo que supera filiações partidárias. Que ultrapassa preferências políticas ou disputas eleitorais. Que é, antes de tudo, uma obrigação republicana que todos nós, representantes eleitos pelo povo, temos que cumprir”, diz o texto que será lido por Rui Costa.

A mensagem de defesa do diálogo será lida em um momento em que o governo vive uma tensão com o Congresso por causa do veto de Lula, que cortou R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão. Há também desconforto provocado pelo rompimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Veja também

legislativo Padilha: vamos repetir dupla de sucesso entre Congresso e Executivo em 2024