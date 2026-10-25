ELEIÇÕES 2026
Padilha não descarta que oposição questione resultado eleitoral
"Com esses caras tem que estar preparado para tudo", disse o ministro da Saúde
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que não se pode descartar um cenário em que haja questionamentos por parte da oposição sobre os resultados eleitorais deste domingo, 25.
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"Com esses caras tem que estar preparado para tudo", disse ele, no hotel em que Lula acompanhou a apuração. Padilha pontuou, porém, que a sociedade e a imprensa estão mais preparados para lidar com possíveis tentativas de golpe.
Ele também atribuiu a virada do presidente Lula ao maior conhecimento que a população teve com relação a Flávio Bolsonaro e à intensa mobilização dos apoiadores de Lula.