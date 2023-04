A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, nesta segunda-feira (24), que o calendário de votação de medidas econômicas do governo Lula está mantido, independente de uma possível Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os ataques de extremistas no dia 8 de janeiro. Padilha nega que a “atenção” fique concentrada na investigação do atentado golpista e ressalta que a prioridade é a pauta econômica.

— Eu tenho certeza absoluta que a atenção da sociedade, a atenção do governo e do Congresso Nacional é na pauta econômica do país. A centralidade neste momento é exatamente votarmos o novo regime de sustentabilidade fiscal e social no país. É discutirmos a reforma tributária e votarmos a recriação de programas, como Bolsa Família. Minha casa, Minha Vida, Mais Médicos, etc.

Padilha conversou com jornalistas na saída do Ministério da Fazenda, ontem teve encontro com o ministro Fernando Haddad.

