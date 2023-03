A- A+

Resposta Padilha rebate críticas de Cid Gomes: "Fígado é deixado na geladeira" Ministro indicou que está satisfeito com a formação de uma base parlamentar no Congresso Nacional

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, rebateu nesta quinta-feira (23) as críticas do senador Cid Gomes (PDT-CE) à articulação política do governo. Em entrevista ao Globo, o parlamentar afirmou que Padilha estava levando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um "desastre". À imprensa, o ministro indicou que está satisfeito com a formação de uma base parlamentar no Congresso Nacional.

— Política é exercício cerebral e do coração. A gente vem exercer um cargo como esse, o ‘fígado é deixado na geladeira’ e segue vencendo dentro do Congresso Nacional, como temos feito desde o começo — disse Padilha.

Líder do PDT no Senado e da base do governo na Casa, o senador Cid Gomes demonstrou insatisfação com o início do mandato de Lula.

Na entrevista, o pedetista mirou sua artilharia em ministros que diz serem “porta-vozes do sistema financeiro”, além de criticar a aliança do Palácio do Planalto com o Centrão, que classificou como “tragédia”.

— Eu acho que ele (Padilha) está levando o presidente Lula para uma tragédia. Se a defesa dele é que o Centrão volte a mandar no governo, como mandou nos mandatos do (Jair) Bolsonaro e do Michel Temer, vai levar o Lula para o buraco — disse Cid.

Ele também não descartou que o partido tenha uma candidatura própria a presidente em 2026. Para o senador, o PDT terá que avaliar na metade do mandato de Lula se as propostas da sigla estão sendo respeitadas e, então, debater se vale a pena continuar participando do governo.

