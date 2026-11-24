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São Paulo Padre Kelmon anuncia missa em frente a hospital em que Bolsonaro está internado Ex-candidato a deputado federal convoca fiéis para oração nos arredores do DF Star, onde o ex-presidente segue internado na UTI

Padre Kelmon, ex-candidato a deputado federal em São Paulo pelo Partido Liberal, anunciou que vai realizar uma missa pela saúde e recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao hospital DF Star, em Brasília.

O encontro está marcado para acontecer na quarta-feira, às 20h. Bolsonaro está internado desde sexta-feira com um quadro de obstrução intestinal e pneumonia, e permanece sob acompanhamento de diferentes especialistas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Venha participar deste momento de oração e fé pela vida e pela saúde do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro", escreveu na legenda da publicação.

Desde que Bolsonaro foi internado, Padre Kelmon tem feito publicações pedindo pela vida do ex-presidente. No sábado, ele também esteve em frente ao hospital e rezou com apoiadores pela saúde do ex-presidente.

No dia da internação de Bolsonaro, Padre Kelmon tentou entrar no hospital, mas foi impedido e informado de que precisava de uma autorização judicial.

Bolsonaro está sem tornozeleira eletrônica

O ex-presidente teve a tornozeleira eletrônica retirada e ficará sem o equipamento enquanto permanecer internado.

Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, também autorizou que o senador eleito Carlos Bolsonaro acompanhe o pai no hospital por todo o período de internação dele.

O equipamento eletrônico será recolocado assim que Bolsonaro receber alta hospitalar.

Na mesma peça, o ministro fixou regras para as atividades no hospital. O acesso à unidade deve continuar seguindo às normas de segurança da instituição de saúde e às determinações judiciais.

O período de Bolsonaro no hospital não altera as obrigações legais já assumidas. Moraes também autorizou que o ex-presidente receba visitas dos demais filhos e enteados que estão no Brasil.

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