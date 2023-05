Padre Kelmon se lança candidato à Prefeitura de Salvador em ato com cerca de 20 pessoas

A- A+

Candidato à Presidência nas eleições do ano passado Padre Kelmon (PTB) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura da Bahia em uma manifestação realizada no último domingo. O evento intitulado "Caminhada da Fé pela Liberdade" recebeu o apoio do senador Magno Malta (PL-ES) e reuniu cerca de vinte opositores ao PL das Fake News.

Em discurso, Padre Kelmon defendeu a educação básica para crianças:

— Que Deus abençoe essas crianças, por uma educação de qualidade aqui na Bahia e isso é responsabilidade dos servidores políticos.

Em seguida, um apoiador elogia o petebista e faz votos:

— Tenho certeza que o senhor vai ser prefeito de Salvador — diz. Padre Kelmon responde com "Deus abençoe".

Antes do evento, nas redes sociais, Magno Malta chegou a gravar um vídeo convocando apoiadores:

— Você não pode faltar — diz o senador após dar detalhes dos eventos e citar nominalmente Padre Kelmon.

Nas redes sociais, Padre Kelmon ainda se intitula como parte do corpo da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. No entanto, em dezembro do ano passado, a instituição não reconhecida pelas igrejas canônicas do antigo patriarcado ortodoxo noticiou seu desligamento. Na ocasião, ele afirmou que havia pedido o afastamento para se vincular à Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior. Apesar do nome, essa instituição também não possui nenhuma relação com a Igreja Ortodoxa Grega.

No pleito do ano passado, o então candidato substituiu Roberto Jefferson na disputa ao Palácio do Planalto. A troca ocorreu após o indeferimento do ex-parlamentar atualmente preso por ataques ao processo eleitoral e a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No dia em que Jefferson resistiu à prisão em Levy Gasparian e lançou granadas na direção de agentes da Polícia Federal que cumpriam decisão judicial, Kelmon auxiliou na negociação de sua rendição.

Durante o debate da Globo, virou meme nacional. Na ocasião, a também candidata Soraya Thronicke (União Brasil) viralizou ao chamá-lo de "padre de festa junina". Durante o encontro entre os presidenciáveis, usuários encontraram uma imagem de 2021 em que Kelmon aparecia fantasiado de sacerdote dos festejos populares celebrados no Brasil.

