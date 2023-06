Padre Kelmon vai à CPI do MST, e governistas ironizam: 'O padre de festa junina apareceu'

A- A+

Candidato à presidência nas últimas eleições e afinado com o bolsonarismo, Padre Kelmon surpreendeu aos presentes na sessão da CPI do MST desta terça-feira. Em uma rápida passagem pelo plenário em que eram votados requerimentos, Kelmon foi abordado por simpatizantes que pediram fotos. Por outro lado, governistas ironizaram a sua "aparição-relâmpago" pelo Congresso: "O padre de festa junina apareceu logo em junho", disseram assessores presentes no local.

Da Câmara, Kelmon seguiu para o Senado, onde cumprimentou políticos da região nordeste. Ele tenta se cacifar para concorrer à prefeitura de Salvador no ano que vem. Pela manhã, de acordo com o Portal Metrópoles, Kelmon foi barrado em encontro com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele tentava cumprimentar, justamente, parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Funcionários teriam orientado para que ele esperasse fora da reunião.

