EX-PRESIDENTE Padre Kelmon vai a hospital de Bolsonaro, fica do lado de fora, faz oração e diz que será candidato Ex-candidato à presidência diz que fará missa em frente a hospital na quarta e sairá candidato a deputado federal em 2026

O ex-candidato à presidência da República Padre Kelmon (PL-SP) esteve no hospital onde Jair Bolsonaro está internado, em Brasília, na noite desta segunda-feira. Kelmon disse que não tentou visitar o ex-presidente e foi apenas fazer uma oração com os apoiadores que fazem vigília na porta do DF Star.

— Eu vim rezar com eles e preparar o ambiente para missa de quarta. Não vim na intenção de visita-lo — disse.





Padre Kelmon disse que fará uma missa no local na quarta-feira. Em conversa com o Globo, ele contou ainda que sairá candidato a deputado federal por São Paulo em 2026.

— Eu fui convidado por ele (Bolsonaro) para ser candidato a deputado federal em São Paulo. Ele me colocou na parede e disse “você não pode ficar fora da política”. Eu não queria mais, queria ficar como padre, mas ele disse eu teria que ajudar (a política). Eduardo Bolsonaro vai sair ao Senado. Espero que eu puxe votos em São Paulo — afirmou.

