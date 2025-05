Padre Patrick presta depoimento na CPI das Bets e critica influência de jogos online

A- A+

O padre Patrick Fernandes, natural do Espírito Santo e conhecido por sua atuação nas redes sociais, participou nesta quarta-feira (21) de uma oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. O convite foi feito pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), presidente da comissão, que investiga a relação entre plataformas de apostas e práticas ilícitas.

Antes da audiência, o padre publicou um vídeo em suas redes sociais, na terça-feira (20), explicando sua decisão de comparecer à CPI. “Primeiro, eu não fui intimado a depor, eu estou indo como convidado. Eu estou indo lá para falar mal das Bets, entendeu?!”, afirmou. Para ele, é dever da Igreja se posicionar contra atividades que impactam negativamente a vida das pessoas.

“Se existem pessoas que estão perdendo a sua dignidade por conta de jogo, viciadas e tomadas, a Igreja tem a obrigação de se manifestar em relação a isso”, disse. Padre Patrick destacou que não tem qualquer envolvimento com apostas. Segundo ele, embora tenha recebido propostas para divulgar casas de apostas, sempre recusou. “Já recebi várias propostas, eu poderia estar milionário, se eu quisesse.

Mas eu sempre tive na minha consciência que eu não poderia me envolver com jogo [...] isso é contrário ao evangelho”, declarou. O religioso também rebateu críticas por aceitar o convite da CPI. “Eu posso ser naquele lugar uma voz profética, eu estou indo lá para denunciar jogos”, disse.

Trajetória

Padre Patrick nasceu em Santa Teresa, no Espírito Santo, e viveu boa parte da infância no Pará. Aos 37 anos, é um dos padres mais populares da internet, com mais de 6,6 milhões de seguidores em uma única plataforma. Ele costuma abordar temas religiosos com humor e leveza.

Em entrevista concedida em abril de 2022 ao Gazeta Meio Dia, o sacerdote afirmou que sempre acreditou que a fé deve ser apresentada de forma acessível. “Aquele peso, aquele fardo, que tantas vezes a gente impõe nas pessoas, foi totalmente o que Jesus fez para tirar da vida das pessoas”, comentou.

Sua visibilidade nas redes sociais começou durante a pandemia, quando, em meio à depressão e ao isolamento, passou a interagir com os seguidores por meio de vídeos e perguntas. “Aí eu comecei a responder a caixinha de perguntas no Instagram para o público que me seguia na ocasião, duas mil pessoas, da minha paróquia”, lembrou. Inicialmente receoso de ser reduzido a uma figura caricata, ele compreendeu, com o tempo, que era possível unir bom humor e evangelização. “Eu acredito que Jesus era bem humorado, e por isso conquistava tantas pessoas”, disse.

CPI

Instaurada em novembro de 2024, a CPI das Bets apura indícios de ligação entre o setor de apostas online e crimes como lavagem de dinheiro. A comissão também analisa o impacto dessas plataformas no cotidiano das famílias brasileiras, com atenção especial à juventude. De acordo com o senador Dr. Hiran, a participação de figuras públicas como Patrick Fernandes ajuda a CPI a captar a percepção social e moral da população sobre o tema. O convite ao padre levou em conta sua atuação pastoral com jovens e famílias, bem como seu engajamento em temas como saúde emocional, vícios e o uso da tecnologia.

