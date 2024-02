A- A+

Rio de Janeiro Paes cumprimenta líder do PP e diz em evento no Rio: "Quero apoio nas eleições" Para minar candidatura de Ramagem, prefeito e candidato à reeleição tenta atrair apoio do partido de Dr. Luizinho na disputa

O prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) afirmou que deseja o apoio do PP nas eleições municipais. Durante um seminário na FGV Rio, na Zona Sul da cidade, o prefeito usou de um tom bem humorado ao cumprimentar Dr. Luizinho, líder do partido na Câmara dos Deputados e antigo secretário estadual de saúde do estado.

"Queria cumprimentar o Doutor Luizinho, não só porque ele é meu amigo e tenho grande consideração, mas porque quero o apoio do PP nas eleições. Se alguém tinha dúvida sobre o que nós conversamos ali com Castro, não tem mais."

A declaração foi dada durante o seminário ‘Pacto pelo Rio. Estavam com o prefeito os secretários municipais de Governo, Felipe Santa Cruz, e Educação, Renan Ferreirinha.

Como O Globo noticiou, na tentativa de minar seus adversários em seu plano de reeleição, Paes tem acenado para partidos que sinalizaram possível apoio ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL). Na semana passada, o deputado federal Pedro Paulo (PSD), principal aliado de Paes e possível vice, se encontrou com dirigentes da sigla e do União Brasil.

No evento ainda estão o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do governador Cláudio Castro. Os dois entraram juntos no seminário, e sentaram lado a lado, trocando cochichos durante a palestra de abertura.

No evento, também estiveram presentes o ministro Jader Filho (Cidades), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão.

