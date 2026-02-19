A- A+

RIO DE JANEIRO Paes deixa prefeitura do Rio em 20 de março para concorrer ao governo do estado O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19, na sede estadual do MDB

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), avisou que renunciará ao cargo no dia 20 de março, entrando oficialmente na campanha pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19, na sede estadual do MDB, no centro do Rio. Na ocasião, foram formalizadas a aliança - no estado - do PSD com o MDB e a emedebista Jane Reis na vaga de vice de Paes.

Advogada, evangélica e cidadã de Duque de Caxias - segundo maior colégio eleitoral do Estado -, Jane Reis é irmã de Washington Reis, presidente do MDB fluminense e ex-prefeito de Duque de Caxias. "Começo agradecendo a Deus, porque é uma grande missão. Deus está no comando. Eu, como evangélica, coloco Deus sempre em primeiro lugar", afirmou Jane Reis. "Esse nosso projeto é o maior e melhor projeto político do Estado do Rio de Janeiro. Venho com toda a garra da Baixada Fluminense."

O MDB no Rio de Janeiro assegura o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva junto ao eleitorado fluminense. Contudo, no cenário nacional, o PSD está alinhado ao bolsonarismo.

Mas isso não constitui um problema, na visão do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Ele frisou que o partido ainda vai realizar sua convenção. "E o MDB tem tradição de respeitar as alianças estaduais. É uma união no Rio de Janeiro. É uma união de centro."

Paes, por sua vez, disse que o Rio de Janeiro é o seu "país" - e também de Jane Reis. "Já declarei meu apoio ao presidente Lula, isso não se discute. O que nos une aqui é o Rio de Janeiro. Eventualmente, há opiniões diferentes sobre quem é o candidato a presidente da República, isso é para outro dia".

O prefeito disse ainda que comunicou diretamente a Lula a aliança com Reis, durante inauguração de um hospital em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último domingo, 15. "O presidente Lula foi comunicado por mim no último domingo dessa aliança com o prefeito Washington Reis, que ele respeita imensamente e por quem tem muito carinho. O presidente Lula apoiou integralmente essa aliança."

Durante o evento e na entrevista coletiva que se seguiu, Eduardo Paes teceu críticas ao atual governador, Claudio Castro, e seu grupo. "Chegou a hora de acabar com essa coisa de o Estado servindo a interesses de grupelhos e interesses pessoais, chegou a hora de devolver o funcionamento do Estado à população, para que se tenha mais segurança pública, para que a conivência, a cumplicidade do governo atual com o crime, com a tomada de territórios, possa se encerrar", declarou. "Para ter os municípios voltando a ter repasses da saúde."

Em outro momento, afirmou: "aos delinquentes e marginais do Estado: saibam que a cumplicidade que o Estado tem hoje com vocês vai acabar a partir de janeiro de 2027".

De acordo com Paes, a aliança PSD-MDB resultará no que o Estado mais precisa: "capacidade de entregar". "Aqui tem um grupo de pessoas do PSD e do MDB, nesta aliança, que pode devolver a confiança ao cidadão".

Sobre a parceira de chapa, Eduardo Paes disse: "Lógico que tem um monte de recados: uma mulher - o Estado precisa de mais mulheres -, evangélica, mãe, cidadã da Baixada Fluminense, região do Estado com tanto abandono, precisando de tanta coisa, com o Estado, como ente federativo, ainda muito ausente. Tem vários sinais além de uma aliança política com um partido com as dimensões do MDB".

Também estiveram presentes no evento Jader Filho, ministro das Cidades; Eduardo Cavaliere, vice-prefeito do Rio; e o ex-ministro Moreira Franco; entre outros. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, que está na Alemanha, enviou uma mensagem por vídeo.

Até recentemente, o próprio Washington Reis era o favorito do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa pelo Palácio Guanabara. Mas Reis teve uma condenação por crime ambiental - que ele vem tentando reverter no Supremo Tribunal Federal (STF). Sem sucesso, se reuniu com Paes no fim de semana e fechou a aliança com o nome da irmã. "Eu nunca quis ser (só) governador, queria ser o governador que fizesse o maior governo da história. Com o Eduardo sendo governador e a Jane de vice, estou muito mais feliz", declarou.



