Rio de Janeiro Paes é cobrado nas redes por promessa feita em 2009 sobre show de Madonna no réveillon do Rio Prefeito do Rio chegou a confirmar show da superstar para a virada de ano em Copacabana de 2010 para 2011

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi cobrado nas redes sociais por uma promessa de mais de uma década atrás: em 2009, ele anunciou que a popstar faria uma apresentação no réveillon de 2010 para 2011 nas areias de Copacabana, onde tradicionalmente acontece a grande festa com shows e fogos de artifício. Com a confirmação de que Madonna tocará na praia mais famosa do Brasil em maio, internautas lembraram o prefeito que o show nunca aconteceu.

"Madonna vai tocar na praia de Copacabana no réveillon de 2010/2011. Convidei e ela aceitou em jantar ontem (quinta-feira) na casa do (empresário) Eike (Batista)", escreveu o prefeito em sua página no Twitter.

Na época, Paes ainda falou obre a possibilidade de a estrela pop apresentar-se na cerimônia de abertura da Olimpíada de 2016, dizendo que era "especulação". "Abertura de 2016 é especulação distante com Madonna. Certo mesmo é réveillon 2010/2011. Esse dá para o prefeito garantir", disse ele na época. No final das contas, nem um dos dois shows aconteceram.

Nesta quinta-feira (7), lembrado do “furo” por internautas, Eduardo Paes reagiu com carinhas tristes.

Maior show da carreira

O megashow de Madonna no Brasil, em 4 de maio na Praia de Copacabana, tem potencial para se tornar o maior das quatro décadas de carreira que a rainha do pop está comemorando.

A cantora desembarca no Rio de Janeiro daqui a dois meses a convite do Itaú Unibanco, para quem ela já estrelou recentemente uma campanha pelos cem anos do banco, segundo o colunista Lauro Jardim.

Será uma celebração pelos aniversários (da trajetória) de Madonna e do Itaú. O show será o mesmo que artista está rodando o mundo desde outubro com a... The Celebration Tour. É a 12ª turnê que ela emplaca desde a The Virgin Tour, em 1985.

