Rio de Janeiro

Paes imita pessoas cegas em camarote na Sapucaí e atitude gera indignação nas redes sociais

Procurada, a gestão municipal ainda não se manifestou sobre o ocorrido

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visualPrefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual - Foto: Reprodução

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual em camarote da Marquês de Sapucaí, no domingo, 15, durante o desfile de carnaval do Rio.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, ele é visto com óculos escuros e com um objeto que simula uma bengala longa, utilizada por pessoas cegas. Nas redes sociais, a atitude de Paes foi criticada por internautas.

