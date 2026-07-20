Paes recebe apoio do Podemos e posa com Pastor Everaldo, responsável pela chapa Witzel-Castro
Antes, em convenção do PSD, candidato ao governo havia classificado o grupo político que assumiu o estado há oito anos como 'organização criminosa'
Depois da convenção do PSD, o ex-prefeito Eduardo Paes prestigiou nesta segunda-feira (20) o evento do Podemos, um dos partidos que o apoiam. O cacique da sigla no Rio é Pastor Everaldo, ex-dono do extinto PSC, sigla à qual Wilson Witzel e Cláudio Castro eram filiados em 2018.
O pastor foi o principal artífice da chapa do PSC que impôs, naquele ano, uma derrota inesperada ao carioca. Na esteira da onda bolsonarista e da devastação da classe política do estado pela Lava-Jato, o ex-juiz surpreendeu e venceu a disputa. Em 2020, foi cassado pela Justiça sob suspeita de irregularidades na pandemia, e, no ano seguinte, sofreu impeachment.
Everaldo tem um histórico de apoiar nomes vitoriosos na disputa pelo Palácio Guanabara, como Anthony e Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, além de Witzel.
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O PSD oficializou, em convenção, a candidatura de Paes ao governo do Rio. Na cerimônia, que contou com representantes dos partidos da aliança, o ex-prefeito disse que o estado vive o pior momento de sua história, “fruto de uma crise política e institucional sem precedentes”.
— A responsabilidade por tudo isso é do grupo político que tomou de assalto o estado há oito anos. Governador cassado, presidente da Alerj preso por ligação com o crime organizado, com o Comando Vermelho. Talvez o certo não seja chamar de grupo político, mas de organização criminosa — afirmou.
Além do Podemos, ele conta com o apoio de MDB, PT, PSB, PDT, PSDB, Solidariedade, PRD e partidos que compõem federações com essas legendas.