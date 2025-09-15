A- A+

PREFEITO DO RIO Paes sai em defesa de Malafaia, cita 20 anos de amizade com pastor e declara: "Estamos ao seu lado" Prefeito disse que relação 'independe' de diferenças de orientação política entre os dois

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, saiu em defesa do pastor Silas Malafaia ao participar no domingo (14) do culto de celebração do aniversário do líder religioso, que completou 67 anos.

Ao subir no púlpito, Paes destacou a "amizade de 20 anos" entre os dois e disse que, independentemente de "orientação política", manterá o apoio ao aliado.

"Silas, meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio, em um momento complexo, esquisito do país. Independente de orientação política, eu quero dizer o seguinte: nós estamos do seu lado. Mexeu com o Silas Malafaia, mexeu comigo. Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor", disse Paes.

O prefeito também disse que, "de vez em quando" recebe "broncas" do pastor, quando "desvia do que ele acha que tem que fazer na política".

Os dois tiveram um atrito, por exemplo, durante a campanha eleitoral do ano passado, quando Malafaia mandou recolher panfletos da campanha de Paes distribuídos na porta de igrejas que tinham a imagem do pastor.

À época, ele optou por não apoiar nenhum candidato publicamente no primeiro turno e cobrou o prefeito pelo uso de sua foto no material de campanha.

"Não autorizei ninguém a usar minha foto. Está errado. Não se usa a imagem de uma pessoa sem autorização na propaganda política, ainda mais quando estou em destaque, para enganar o povo. Ele não tem meu apoio", disse Malafaia, que também chegou a anunciar apoio ao candidato do PL, o deputado federal Alexandre Ramagem (RJ), caso ele chegasse ao segundo turno.

A posição do pastor no pleito também provocou um bate-boca entre ele e o deputado federal Otoni de Paula (MDB), coordenado de campanha de Paes.

O desentendimento teve início quando o parlamentar compartilhou em sua conta no X uma declaração de Malafaia ao GLOBO, na qual também afirmava que se manteria sua postura habitual e não apoiaria ninguém no primeiro turno.

No post, Otoni afirmou que a decisão do pastor pela neutralidade deveria ser respeitada.

"Seria Malafaia o mais novo traidor da direita? Claro que não. É inegável a boa relação que Eduardo Paes sempre teve com a comunidade evangélica", escreveu o deputado.

A citação ao seu nome irritou o líder religioso que, por sua vez, foi às redes para dizer que sua posição é "terrivelmente diferente" da mantida pelo parlamentar.

"Sou amigo do prefeito há muitos anos e não significa que apoio tudo que ele faz. Fora isso, nas últimas eleições para prefeito no Rio , eu me mantive neutro no 1º turno. Otoni que se diz bolsonarista, tem cargo no governo Lula. POR FAVOR! Não me cite para se justificar", disse o pastor.

