A- A+

RIO DE JANEIRO Paes tem alta após procedimento para tratar crise renal Prefeito do Rio precisou ser internado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teve uma crise renal e precisou ser internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde dessa quinta-feira (25), conforme noticiou a coluna de Ancelmo Gois.



Ele passou por um procedimento na unidade para a retirada de cálculos renais e teve alta na manhã desta sexta (26).

De acordo com a assessoria de imprensa de Paes, ele despachará de sua residência.

Veja também

Nota Associação dos Magistrados repudia críticas de Deltan Dallagnol a ministro do TSE: "Inaceitáveis"