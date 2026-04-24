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Rio de Janeiro Paes volta a insistir em eleições diretas após acórdão que deixa em aberto escolha de governador Ex-prefeito do Rio reforça pressão sobre STF e critica arranjo político no estado após decisão do TSE não definir modelo de pleito; disputa jurídica segue indefinida enquanto Corte Suprema analisa caso

O ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes (PSD), voltou a defender publicamente a realização de eleições diretas para o governo do estado após a publicação, na noite de quinta-feira, do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que consolidou a condenação do ex-governador Cláudio Castro, mas deixou em aberto o modelo de escolha para o mandato-tampão. Em postagem nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24), Paes retomou críticas à condução política no estado desde 2019 e afirmou que a indefinição do TSE reforça a necessidade de consulta popular.

“O povo fluminense e o poder judiciário tem uma chance rara de mudar de uma vez por todas as instituições e a política do Estado do Rio. Seguimos na luta por Diretas Já!”

A nova manifestação de Paes também resgata a ofensiva judicial iniciada por seu partido, o Partido Social Democrático, ainda em março. Na ocasião, a sigla acionou o STF pedindo a suspensão do processo de eleição indireta e a convocação de voto popular. Na postagem desta sexta-feira, o ex-prefeito menciona diretamente a estratégia:

“Como o julgamento do TSE não havia tratado desse tema, o PSD entra com ação no STF pedindo a suspensão do processo até que aquela corte deliberasse com clareza sobre o rito de escolha do novo governador e defendendo Diretas Já. Objetivo: fazer com que a lei e a constituição fossem cumpridas, tirando o poder de decisão da Alerj (ela mesma) para que o povo fluminense escolhesse seu governante de forma direta e democrática. E a correção do pleito do PSD se consolida ainda mais com o acórdão publicado ontem à noite: o TSE não deliberou sobre o modelo das eleições. A crise político institucional que vivemos no Rio é responsabilidade da cúpula da turma que governa o Estado do Rio desde 2019”, afirmou o ex-prefeito na longa postagem.

Na ação apresentada ao Supremo, o PSD sustenta que a renúncia de Castro, ocorrida na véspera do julgamento no TSE, teria sido uma manobra para evitar a cassação formal e, com isso, alterar o tipo de eleição previsto na legislação.

Acórdão

A manifestação na manhã após a divulgação do acórdão, que sintetiza o julgamento da Corte eleitoral e confirma que não houve deliberação sobre se a eleição deve ser direta ou indireta, ponto central da crise política e jurídica no estado.

O documento publicado pelo TSE formaliza que, por maioria, os ministros consideraram prejudicada a cassação do mandato de Castro, já que ele renunciou antes da conclusão do julgamento. A Corte também declarou a inelegibilidade do ex-governador por oito anos, até 2030, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Ao mesmo tempo, o acórdão não enfrenta duas questões-chave: o formato da eleição para o mandato-tampão e a eventual caracterização da renúncia como tentativa de burlar a legislação eleitoral.

A lacuna mantém o impasse que agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Na Corte, o julgamento sobre o modelo de escolha foi suspenso na semana passada após pedido de vista do ministro Flávio Dino, justamente para aguardar a publicação do acórdão.

Até o momento, o STF está dividido. Há votos tanto pela realização de eleição indireta, como prevê lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quanto pela convocação de eleições diretas. O desfecho depende da retomada do julgamento e pode ser influenciado por novos votos ou até pela composição da Corte.

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