A- A+

redes sociais Páginas 'fantasmas' gastaram mais de R$ 1 milhão em ataques a Flávio Bolsonaro e Tarcísio Perfis sem responsáveis identificados pulverizaram anúncios impulsionados no Instagram e Facebook com táticas para driblar algoritmos e dificultar o rastreamento dos financiadores

Sete páginas no Facebook e no Instagram, com menos de 400 seguidores cada e sem identificação de seus responsáveis, injetaram mais de R$ 1,1 milhão em dois meses para impulsionar publicações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorrerá à reeleição.

A campanha ocorreu durante a revelação da ligação do parlamentar com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e enquanto as pesquisas apontavam a aproximação do congressista ao presidente Lula nas intenções de voto.

O GLOBO identificou semelhanças entre as páginas, o que sugere um único mecanismo de produção de conteúdo. Todas usaram as mesmas estratégias para driblar restrições dos algoritmos e pulverizaram os recursos.

Em vez de concentrar dinheiro em poucos anúncios, cada página impulsionou centenas de publicações com pequenos valores. A tática aumenta as chances de permanência do conteúdo no ar caso parte dele seja removida da plataforma.

As postagens também usavam legendas genéricas, sem relação com o conteúdo, como “A discussão aumentou e trouxe novas interpretações. Compartilhe sua opinião!”, para dificultar a identificação automática do teor político, o que poderia derrubá-las.

Três páginas criadas em maio impulsionaram mais de mil publicações e depois saíram do ar. Em junho, outras quatro passaram a divulgar conteúdos contra Flávio e outros representantes da direita. Apenas neste mês, elas já gastaram R$ 247 mil. Entre 17 e 23 de junho, desembolsaram R$ 135 mil, ficando atrás apenas do governo federal em impulsionamentos no período, de acordo com dados da Meta.

Foco em SP e Minas

As páginas têm aparência de veículos independentes, com nomes como Radar do Planalto, Dossier Brasil 24h e O Contra-Fluxo. Apesar da audiência irrisória, movimentaram gastos expressivos.

O Radar do Planalto, por exemplo, tinha 388 seguidores e informou gasto de R$ 373 mil em anúncios. Dossier Brasil 24h e O Contra-Fluxo, com 230 e 115 seguidores, respectivamente, somaram mais de R$ 500 mil.

As três compartilharam características em comum: registraram informações na Meta nos dias 22 e 23 de abril, indicaram vínculos com sites genéricos em espanhol e telefones com DDD 41, do Paraná. Os sites foram criados em sequência na plataforma Hostinger, reforçando a ligação entre elas.

Um dos anúncios impulsionados entre 2 e 8 de maio alcançou de 300 mil a 350 mil impressões, concentradas em São Paulo (53%) e Minas Gerais (46%). A legenda dizia: “Informação recente está chamando atenção. Você viu? Comente!”, mas o vídeo trazia a frase “O mais b@ndido dos Bolsonaros” e reunia reportagens sobre o caso da rachadinha. O narrador afirma:

“Flávio Bolsonaro diz que é contra o crime organizado, mas montou um esquema de desvio de dinheiro com milicianos. Ele diz que quer classificar o CV como organização terrorista, mas está cheio de amigos vinculados com a facção. Esse é Flávio, o mais bandido dos Bolsonaros”.

As publicações são acompanhadas de reportagens de jornais, sites e telejornais.

Procurada, a Meta direcionou a reportagem para páginas sobre regras para anúncios envolvendo temas sociais e políticos e sobre sua atuação nas eleições de 2026. A empresa afirma que busca garantir um ambiente on-line saudável, aplicando suas políticas de conteúdo, promovendo transparência e colaborando com autoridades e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O GLOBO acompanhou a rede de publicações por três semanas. Há dez dias, anúncios da Dossier Brasil 24h e O Contra-Fluxo foram retirados do ar. As publicações impulsionadas da página Radar do Planalto continuavam disponíveis até a última sexta-feira. Todas as páginas, no entanto, já estão fora do ar, o que indica um ciclo curto de atuação para evitar o rastreamento dos responsáveis.

Novas páginas surgem

Dias depois do fim da primeira leva, outras quatro páginas similares e com as mesmas características começaram a, novamente, impulsionar anúncios contra Flávio e Tarcísio: Panorama Brasil, Olho no Erro, Contra a Maré e Lente Escura. A primeira, ao contrário das outras, impulsionou vídeos positivos ao presidente Lula e ao pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ambos do PT.

Todos os contatos registrados pelas páginas foram procurados por e-mail e telefone: das sete, apenas duas têm números vinculados a uma conta no WhatsApp. Um deles aparece como o contato de uma empresa no Paraná, mas os responsáveis negaram qualquer relação com perfil. Os registros dos sites também foram feitos de forma anônima e com domínios estrangeiros, o que dificulta o rastreio.

Doutora em comunicação política pela UFBA e coordenadora de Plataformas e Mercados na Data Privacy Brasil, Carla Rodrigues destaca que o TSE estabelece desde 2022, por meio de uma resolução, a proibição de divulgação ou compartilhamento de informações sabidamente falsas ou gravemente descontextualizadas nas plataformas digitais.

— O impacto é gigante, porque, uma vez na rede, não há mais controle. As páginas burlam a Meta: não usam xingamentos, palavras de ofensas diretas, mas apelidos, palavras ambíguas e de cunho informativo — afirma.

Francisco Brito Cruz, advogado e professor do Instituto de Direito Público, afirma que a legislação atualmente analisa esse tipo de caso a partir dos aspectos quantitativo (número de pessoas atingidas pela informação) e o qualitativo (quão grave ou ilícito é o conteúdo).

— Está querendo influenciar a disputa de uma maneira desproporcional? Vai passar por uma análise mais subjetiva. Acho que não vai ser propaganda eleitoral antecipada, porque não pede voto, mas não quer dizer que não cause um desequilíbrio.

Veja também