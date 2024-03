Pai de Mauro Cid vai prestar depoimento à PF

A- A+

O general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar depoimento nesta terça-feira (26) na Polícia Federal. A PF quer ouvi-lo sobre os áudios divulgados pela revista "Veja" em que Cid aparece criticando a forma como a sua delação premiada foi conduzida.

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid foi preso novamente na última sexta-feira por descumprir medidas cautelares e pelo crime de obstrução de Justiça. Ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o mandado de prisão foi cumprido logo após Cid prestar esclarecimentos sobre as gravações a um juiz do gabinete do magistrado.

