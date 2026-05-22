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CASO MASTER Pai de Vorcaro tem surto em presídio em Minas Gerais Ele foi alvo de mandado de prisão na última fase da Operação Compliance Zero

O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, teve um surto nesta quinta-feira no presídio Nelson Hungria, em Contagem (MG). Ele sofre com diagnóstico de depressão. Ele foi preso em Nova Lima (MG) na última fase da Operação Compliance Zero, ocorrida em 14 de maio.

Empresário mineiro, Henrique Vorcaro é fundador e principal nome do Grupo Multipar, conglomerado que atua no mercado imobiliário, de engenharia, energia e agronegócio.

Henrique Vorcaro é apontado pelas investigações como o "demandante, beneficiário e operador financeiro" da chamada "A Turma", um grupo comandado pelo banqueiro para vigiar e intimidar desafetos que contrariavam os seus interesses, segundo a PF.

"A representação policial o situa não apenas como pai de DANIEL BUENO VORCARO, mas como agente que atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação", diz decisão do ministro do Supremo Tribunal André Mendonça, relator do caso Master na Corte.

O pai de Vorcaro estaria abalado com a informação de que a primeira proposta de delação premiada do filho foi rejeitada por integrantes da Polícia Federal. A blindagem aos familiares foi um dos pedidos feitos pelo banqueiro à equipe que iniciou as tratativas.

Assim como a PF, a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) não ficou satisfeita com o material apresentado, mas deu uma nova chance para que sejam apresentadas provas e relatos sobre o esquema das fraudes bilionárias — o que acaba colocando maior pressão sobre os advogados do banqueiro. Os investigadores entendem que o material extraído dos celulares do próprio Vorcaro, de seu cunhado Fabiano Zettel e do ex-operador Phillipi Mourão, o Sicário, tem muito mais elementos do que as informações listadas no rascunho de delação até agora.

Nesta semana, o banqueiro também perdeu algumas regalias que estava tendo na carceragem da Polícia Federal ao ser transferido de uma sala de Estado Maior para uma cela comum na Superintendência da PF, em Brasília.

Henrique Vorcaro, por sua vez, tem sofrido para se adaptar à rotina dura do complexo prisional Nelson Hungria, o maior de Minas Gerais e que sofre há anos com problemas de superlotação.

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