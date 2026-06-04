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PRÉ-CANDIDATO País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus O político participa da 34ª edição da Marcha para Jesus ao lado do governador de Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, André Mendonça e dJorge Messias

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 4, que "o mundo e o Brasil estão passando por uma grande guerra espiritual". A declaração foi dada na Marcha para Jesus. Flávio disse estar no evento em São Paulo para recarregar as energias e "orar pelas famílias do País".

O político participa da 34ª edição da Marcha para Jesus, na capital paulista, ao lado do governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e do advogado geral da União, Jorge Messias.

O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos) cantou ao lado do apóstolo Estevam Hernandes Filho, da igreja Renascer em Cristo. No mesmo palco, Messias afirmou à transmissão do evento que "a mesa de Jesus é para judeus e gentios", afirmando que até Judas se sentou na mesa de Cristo, sem segregação.

A marcha partiu da Estação da Luz, no centro de São Paulo, e segue em direção à Praça Heróis da FEB, próxima ao Campo de Marte, na zona norte da capital. Segundo a organização do evento, foram inscritas 23 mil caravanas para participar do evento, que conta com oito trios elétricos.

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