luto Palácio do Planalto coloca bandeiras a meio mastro após Lula decretar luto pela morte do Papa Decreto determinou que Pontífice deve receber "honras fúnebres de Chefe de Estado"

O Palácio do Planalto colocou na manhã desta segunda-feira as bandeiras do Brasil e do Mercosul a meio mastro, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretar luto de sete dias pela morte do Papa Francisco.

O Pontífice morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos.

O decreto determinando o luto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), estabelecendo que Francisco deve receber "honras fúnebres de Chefe de Estado".

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de sete dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco, a quem serão tributadas honras fúnebres de Chefe de Estado", diz o texto.

Em nota, Lula afirmou que a "humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo" e que "Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos".

De acordo com o presidente, "o Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações".

