Eleições 2026 "Palanque forte" motiva pressão do PT por candidatura de Haddad em SP Deputados paulistas avaliam que atual ministro é o principal nome para enfrentar eventual disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) pelo governo do estado

A fala de Lula sobre querer uma candidatura de Haddad em 2026 é vista entre aliados de São Paulo como uma busca por um 'palanque forte' para o presidente no estado. Na avaliação interna do PT, a candidatura do ministro da Fazenda seria a única capaz de fazer frente à do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que mantém os discursos de que tentará a reeleição no ano que vem.

Como mostrou o Globo, lideranças petistas já vêm pressionando o ministro a se candidatar em São Paulo. Eles avaliam que Haddad faz um bom trabalho na Fazenda, ganhou dividendos políticos com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil e teria um bom repertório para os debates que ocorrerão em 2026.

Porém, como o próprio Lula disse na entrevista desta quinta (18), a decisão cabe a Haddad, e o ministro confirmou, também ao Globo, que tem a intenção de colaborar com a campanha do presidente sem, no entanto, ser candidato.

O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) relembra que Haddad foi convencido a mudar de postura e encarar as urnas na eleição de 2022, quando perdeu para Tarcísio na disputa estadual.

– O sinal de Haddad de que vai deixar o governo é o maior sinal de todos (de que ele possa ser candidato a governador). Até porque, se você puxar pela memória, vai ver que ele fez o mesmo movimento em 2022, dizendo que coordenaria a campanha do Lula, mas ao final sendo candidato a governador. Na política, é preciso ter a calma necessária para vencer todas as etapas. O partido precisa de um palanque forte no estado – diz Fiorilo.

A avaliação do deputado está em linha com posições de outros líderes do PT, como o deputado federal Kiko Celeguim, presidente estadual da legenda em SP, que afirmou no mês passado que o nome de Haddad estaria nas urnas. Três meses antes, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse que "não só Haddad, mas outras lideranças, terão que ter missão eleitoral".

O tempo, na avaliação de outro parlamentar paulista, joga a favor de Haddad, pois a construção da candidatura deve ser feita de forma horizontal, não "de cima para baixo", como ele afirma ter ocorrido na pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o raciocínio, o momento é de costurar acordos e esperar as movimentações de Tarcísio, que ainda pode ser candidato a presidente, cenário hoje visto como menos provável.

