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tecnologia Pane da Microsoft: OAB pede suspensão de prazos de processos ao STF e ao CNJ Entidade argumenta que sistemas como Outlook e Teams são amplamente usados na Justiça brasileira, e que interrupção dos serviços prejudica atendimento às partes e aos advogados, a realização de despachos virtuais e o agendamento de audiências

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a prorrogação de prazos processuais por causa da pane global que derrubou o Outlook e outros programas da Microsoft por cerca de 18 horas.

Em ofício enviado nesta sexta-feira, o presidente da OAB, José Alberto Simonetti, argumenta que as falhas nos programas da gigante de tecnologia tem comprometido ferramentas de comunicação e de trabalho amplamente utilizadas pela Justiça, incluindo tribunais das estaduais, da Justiça Federal, cortes superiores e até mesmo o STF e o CNJ.

Leia também • Por que o apagão da Microsoft paralisou empresas no mundo todo e a recuperação é tão lenta • Microsoft cita progressos na recuperação de serviços • Queda global da Microsoft impacta serviços de saúde e empresas Os sistemas de processo eletrônico não foram afetados pelas falhas em a indisponibilidade dos serviços de e-mail, enquanto os Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Paraná (TJPR) alertaram para possíveis prejuízos ao atendimento e ao funcionamento de suas ferramentas institucionais. Os sistemas de processo eletrônico não foram afetados pelas falhas em a indisponibilidade dos serviços de e-mail, enquanto os Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Paraná (TJPR) alertaram para possíveis prejuízos ao atendimento e ao funcionamento de suas ferramentas institucionais.

Beto Simonetti, como é conhecido o presidente da OAB, destaca que a pane em programas como Outlook e Teams já motivaram comunicados de tribunais Brasil afora.

Ele cita, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) confirmou onte continuam disponíveis, mas, segundo Simonetti, isso não assegura o funcionamento regular das atividades da Justiça.

"A interrupção dos serviços de comunicação pode prejudicar o atendimento às partes e aos advogados, a realização de despachos virtuais, o agendamento de audiências, a comunicação com as unidades judiciárias e a organização do trabalho de magistrados e servidores, especialmente em regime de teletrabalho", alega.

Por isso, ele pede que Fachin determine a prorrogação de processos cujos prazos tenham vencido nos dias 12 e 13 de novembro, e que assegure a suspensão de prazos em curso enquanto persistir a instabilidade dos serviços da Microsoft.

Segundo o New York Times, a gigante de tecnologia informou que está "vendo progresso" para restabelecimento dos seus serviços. As principais funcionalidades do Teams e do Copilot já estão restabelecidas.

Quanto ao email, a empresa estendeu o prazo de espera para processamento das mensagens para 48 horas, uma vez que há fila no serviço.

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