Papa Francisco foi um dos maiores homens dos séculos XX e XXI, diz ex-presidente Dilma em Roma

A ex-presidente Dilma Rousseff chegou nesta sexta-feira ao Palácio Pamphilj, sede da embaixada do Brasil em Roma, junto com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar do funeral do Papa Francisco no Vaticano.



Dilma desceu do carro para falar com jornalistas antes de entrar na embaixada e disse que veio da China até a Itália porque se despedir do Papa é sua “completa obrigação, completo desejo, não podia deixar ele partir sem estar aqui”.

– Eu tenho muita dor porque o Papa sempre foi muito generoso comigo – afirmou a ex-presidente. – Mas eu considero que, para além de mim, o Papa foi um dos maiores homens do século XX e XXI, porque XX foi onde ele se construiu como pessoa e XXI foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que é ser uma liderança das melhores características do ser humano como um exemplo para todo mundo.

Em frente à Piazza Navona, onde fica o palácio do século XVII que sedia a embaixada do Brasil, Dilma afirmou que o Papa teve generosidade com os pobres e reconheceu “a importância deste mundo virar um mundo mais igual”, além de recusar a guerra e o preconceito contra imigrantes.

– Aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões – afirmou a ex-presidente. – Ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns aos outros.

