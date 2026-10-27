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Vaticano

Papa se reunirá com vítimas de abusos da Igreja na América do Sul

Pontífice visita a região ainda em novembro

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Papa Leão XIVPapa Leão XIV - Foto: Andreas Solaro/AFP

O papa Leão XIV se reunirá com vítimas de abusos por parte do clero e de outros membros da Igreja Católica durante sua viagem à América do Sul no próximo mês, informou o Vaticano nesta terça-feira (27).

"Haverá encontros com pessoas que foram vítimas de abusos por membros do clero e da Igreja" durante a viagem do sumo pontífice, que o levará ao Uruguai, Argentina e Peru de 6 a 17 de novembro, explicou o Vaticano em um comunicado.

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"Esses encontros refletem o desejo do papa de expressar sua proximidade com aqueles que sofreram – e continuam sofrendo – por causa dessa violência", acrescentou a fonte.

O Vaticano não especificou onde nem com quem serão realizadas essas reuniões, nas quais o papa americano deseja "trabalhar [com as vítimas] para desenvolver caminhos rumo à cura (...) e garantir que a Igreja continue sendo um espaço seguro e espiritualmente saudável", explicou a Santa Sé.

Em abril, o Vaticano anunciou que planejava compensar as vítimas de um movimento católico sediado no Peru que foi dissolvido no ano passado, após revelações de abusos sexuais e psicológicos cometidos por alguns de seus dirigentes.

O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, ordenou o fechamento desse grupo ultraconservador, o Sodalício de Vida Cristã (Sodalitium Christianae Vitae, SCV), uma semana antes de morrer, em 2025, ao término de uma investigação de sete anos conduzida no Vaticano.

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