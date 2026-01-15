A- A+

Justiça Papudinha, que recebe agora Bolsonaro, tem Silvinei Vasques e Anderson Torres presos A Papudinha fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O local é destinado à prisão de policiais e de pessoais politicamente expostas

A prisão do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha, que agora recebe o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é também local onde outros condenados pela tentativa de golpe cumprem pena.

A Papudinha fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O local é destinado à prisão de policiais e de pessoais politicamente expostas.

O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, está preso na Papudinha. Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por integrar o núcleo de gerência do plano golpista de 2022 e por usar a corporação para interferir nas eleições.

Silvinei teria requisitado relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outro preso na Papudinha é Anderson Torres, policial federal e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele foi condenado a 24 anos de cadeia por envolvimento na trama golpista.

O espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro, como uma Sala de Estado Maior. Torres está trabalhando no sistema penitenciário, se inscreveu em cursos técnicos e tem lido livros para abater a pena.

Entre os livros que Torres e os outros detentos do Distrito Federal podem ler e resenhar para diminuir a pena estão Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que conta do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva na ditadura; Democracia, de Philip Bunting; Crime e castigo, de Fiódor Dostoiévski; e A autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King.

Como outros condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) são militares ou pessoas que ocuparam cargos de menor expressão, eles foram enviados a outros presídios.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes menciona a existência de uma "campanha fraudulenta" contra o Judiciário e reclamações de familiares de Jair Bolsonaro na decisão de enviar o ex-presidente para a Papudinha.

Moraes determinou nesta quinta-feira, 15, a transferência de Bolsonaro da sala de Estado Maior na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

O ministro alega que a nova cela permitirá acesso a uma área cinco vezes maior; lavanderia, cozinha e área externa; cinco refeições oferecidas pela unidade (contra as atuais três na PF); possibilidade de prática de exercícios físicos; extensão do horário de visitas; posto de saúde no local; e espaço amplo para receber visitas. A nova cela tem uma área total de 64,83 m², sendo 54,76 m² cobertos e 10,07 m² externos.



