Para 43%, Lula tem respondido mal ao tarifaço de Trump, aponta pesquisa Genial/Quaest
No mês passado, 36% avaliavam negativamente o presidente nesse quesito
A resposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vinha sendo um ativo eleitoral para o petista, passou a ser mal avaliada pelo eleitorado, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5.
A pesquisa não conta com nenhum ponto específico sobre a resposta ao tarifaço, o que permite compreender que temas alheios à negociação sobre as tarifas, mas que dizem respeito à deterioração da relação com os Estados Unidos, também têm impacto nessa piora de avaliação.
Para 43%, Lula tem respondido mal ao tarifaço. No mês passado, 36% avaliavam negativamente o presidente nesse quesito. Outros 38% disseram que a resposta do petista tem sido boa (eram 39% em julho). Para 4%, o presidente tem respondido "nem bem, nem mal". Outros 15% não souberam ou não quiseram responder.
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Junto a isso, também caiu entre o eleitorado a percepção de que Lula é quem melhor defende os interesses do Brasil. Em julho, eram 51%. Hoje, são 46%. Os que veem no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o melhor representante dos interesses brasileiros eram 34% há um mês e agora são 38%.
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06591/2026.