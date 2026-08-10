Para 44%, governo Lula é ruim ou péssimo, aponta BTG/Nexus; 34% consideram ótimo

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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 10, indica que 44% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo. O índice é 1% maior do que o registrado na pesquisa anterior, de 3 de agosto - uma variação dentro da margem de erro de 2 p.p. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam hoje 34%, contra 37% na pesquisa anterior.

Aqueles que consideram o governo de Lula regular somam 21%. Na pesquisa de 3 de agosto, eram 18%. Não sabem ou não responderam somam 2%.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula de maneira geral. Segundo a pesquisa, 49% desaprovam o trabalho do petista, enquanto 46% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 5%.

A desaprovação oscilou um ponto para cima em relação à pesquisa anterior, quando somou 48%, mas dentro da margem de erro. Já o patamar de aprovação caiu um ponto. Os que não sabem ou não quiseram responder são 5%.

A Nexus ouviu 2.001 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 7 a 9 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08428/2026.

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