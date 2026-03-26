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Banco master Para 47% dos brasileiros, STF está 'totalmente envolvido' com caso Master, mostra AtlasIntel Foram entrevistadas 5.028 pessoas entre os dias 18 e 23 de março, por meio de recrutamento digital aleatório

Para 47% dos brasileiros, o Supremo Tribunal Federal (STF) está "totalmente envolvido" com o escândalo do Banco Master, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 26. A pesquisa também mostrou que 10% acreditam que o tribunal está "muito envolvido"; 12% veem "algo envolvido"; e 13% "pouco envolvido". Outros 10% não veem ligação do STF com o caso Master e 8% não souberam opinar.

A pesquisa também mostrou a percepção dos brasileiros sobre o envolvimento do Congresso Nacional, governo federal, do Banco Central e dos governos estaduais e municipais com o caso Master.

Para 47%, o Congresso Nacional está "totalmente envolvido", enquanto 26% o veem como "muito envolvido", 15% "algo envolvido", 3% "pouco envolvido", 2% "nada envolvido" e 10% não souberam opinar.

Em relação ao governo Lula, 43% apontam "total envolvimento", 8% "muito envolvido", 6% "algo envolvido", 8% "pouco envolvido", 23% "nada envolvido" e 11% não souberam responder.

Já o Banco Central é visto como "totalmente envolvido" por 28%, "muito envolvido" por 16%, "algo envolvido" por 21%, "pouco envolvido" por 13%, "nada envolvido" por 13% e 10% não opinaram

Nos governos estaduais e municipais, 25% percebem "total envolvimento", 18% "muito envolvimento", 25% "algum envolvimento", 10% "pouco envolvimento", 7% "nenhum envolvimento" e 15% não souberam responder.

Foram entrevistadas 5.028 pessoas entre os dias 18 e 23 de março, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto porcentual, para mais ou para menos O índice de confiança é de 95%.

O STF foi parar no centro do escândalo com a revelação de que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, manteve um contrato milionário com o Banco Master. Também houve trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e Moraes no dia da primeira prisão do banqueiro, em novembro do ano passado.

Em outra frente, uma empresa da qual Dias Toffoli é sócio teria recebido dinheiro de um fundo ligado ao banco. A partir da revelação, Toffoli deixou a relatoria das investigações e, depois disso, se declarou suspeito para participar dos julgamentos sobre o caso.

Hoje, existem 97 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo aguardando andamento no Senado. Somente neste ano, foram protocoladas 11 petições - seis contra Moraes e cinco contra Toffoli. No tribunal, ministros consideram grave a situação, mas ainda não têm um plano para debelar a crise.

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