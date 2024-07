A- A+

ELEIÇÕES Para barrar Datena, tucano lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo O tucano Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB na capital paulista, lançou nesta quinta-feira, 25, sua pré-candidatura à Prefeitura

O tucano Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB na capital paulista, lançou nesta quinta-feira, 25, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. O objetivo de Alfredo é obstruir a indicação do jornalista José Luiz Datena como candidato a prefeito da sigla. A convenção do PSDB, na qual serão decididas as candidaturas do partido a prefeito e vereador, está marcada para este sábado, 27.

O movimento parte de uma ala do PSDB favorável a um acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O lançamento da pré-candidatura de Alfredo ocorre após Datena dizer, em entrevista, que a possibilidade de desistir da pré-campanha não estava totalmente descartada. "Se o (Joe) Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso?", disse o apresentador de TV, afirmando que, se fosse alvo de "sacanagens" do partido, desistiria de ser candidato. Entre as condições que estipulou para que seguisse na pré-campanha, o jornalista afirmou que gostaria de ser "aclamado" durante a convenção do PSDB.

"Ele se nega a dialogar com a militância do PSDB sobre o que ele acha dos três bons governos tucanos que tivemos na cidade de São Paulo. Não sabemos o que, de fato, ele pensa sobre os principais temas da cidade", diz Fernando Alfredo ao Estadão.

Alfredo foi destituído do diretório paulistano do PSDB em meio a um imbróglio na Justiça com a executiva estadual tucana. Removido do cargo, retirou-se da sede partidária levando consigo móveis, documentos e até os livros do local.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o lançamento da pré-candidatura de Alfredo ganhou força após a proposta de um debate entre ele e o apresentador de TV. A ala pró-Nunes do PSDB avalia que o lançamento de uma pré-candidatura rival a de Datena pode elevar a pressão para que o apresentador desista de concorrer.

O impasse entre ter um candidato próprio, se aliar a Ricardo Nunes ou fazer coligação com a pré-candidata e deputada federal Tabata Amaral (PSB) marcou o primeiro semestre do PSDB. Durante a janela partidária, o partido perdeu todos os seus integrantes com mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores tucanos preferiram seguir com o projeto de Nunes e migraram para outras legendas, como o MDB e o União Brasil.

Em dezembro de 2023, Datena se filiou ao PSB. No mês seguinte, o jornalista participou do lançamento da pré-campanha de Tabata, indicando que estaria próximo de anunciar um acordo com a pré-candidata.

Em abril, às vésperas do fechamento da janela partidária, migrou para o PSDB e lançou a própria pré-candidatura à Prefeitura. O apresentador, por enquanto, só fez uma agenda de pré-campanha: uma visita ao Mercadão no último dia 17.



