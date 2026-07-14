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Eleições 2026 Para enfrentar o impasse na Federação União Progressista, afagos, silêncio e ameaça Eduardo da Fonte e Miguel Coelho traçam suas estratégias à espera da vaga para o Senado

O impasse na federação União Progressista para a vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) expõe duas estratégias distintas. De um lado, o malabarismo de Eduardo da Fonte (PP); do outro, a pressão silenciosa de Miguel Coelho (União Brasil).

Ambos buscam o mesmo bilhete premiado. Consciente de estar fora da lista de favoritos do Palácio das Princesas, o deputado federal mimetiza a neutralidade da governadora.

No mesmo dia, Da Fonte conseguiu a proeza de elogiar o presidente Lula (PT) pelo projeto de ampliação do MEI e, logo depois, posar ao lado dos bolsonaristas Clarissa e Júnior Tércio, defendendo a saúde dos militares.

Presidente da federação em Pernambuco, exibe uma bancada de dez deputados e mais de 30 prefeitos, mas a governadora sabe que, embora todos defendam o nome dele, maioria marchará com ela independentemente de sua escolha.

Na outra ponta, o ex-prefeito de Petrolina tem deixado o barulho para liderados, e colhe fidelidade condicionada. O prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), já avisou: só migra para a base governista se Miguel for o indicado.

Mas artilharia pesada veio de Cleber Chaparral (União). Ao comunicador Jota Santos, o prefeito de Surubim ameaçou debandar rumo ao palanque de João Campos (PSB), em articulação, segundo ele, mediada pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos).

Se partir, pode arrastar os gestores de Casinhas, Orobó, Vertente do Lério, Frei Miguelinho e Bom Jardim. Governistas dão de ombros. Não acreditam nesse poder de fogo.

Sem chantagem

Ex-prefeito de Petrolina e presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho nega ter provocado aliados a se manifestarem em defesa de seu nome ao Senado. “Não sou eu que estou condicionando nada. Podia ter feito isso na partida (no início da negociação pela vaga). Não uso o instrumento da chantagem.”

Irã XIraque

Governistas não acreditam que Chaparral migre para João Campos. Primeiro, dizem, ele tem apoio da governadora Raquel Lyra desde sempre. Depois, a mulher, Juliana, é candidata a estadual; e por fim, alegam que o prefeito e os Farias de Surubim no mesmo palanque seria igualzinho a juntar o Irã e o Iraque em uma operação.

Viabilidade

O Tribunal de Contas da União deve analisar amanhã, em reunião ordinária, os embargos à retomada das obras da Transnordestina. Ontem a Sudene entregou ao TCU estudos técnicos mostrando a viabilidade socioeconômica da ferrovia, no trecho Salgueiro-Suape.

Tudo pronto

A Federação Psol-Rede anuncia hoje, às 9h, os pré-candidatos Ivan Moraes (Psol) ao governo; Alice Gabino (Rede), vice; Paulo Rubem (Rede) ao Senado. A 1ª suplência será indicada pelo PCB e a 2ª fica com Rafa Ramos (Rede). Vão divulgar ainda a data da convenção.

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