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Eleições 2026 Para Flávio Bolsonaro, conversas com Vorcaro não vão impactar pré-candidatura à Presidência Flávio disse ainda que não teme novos vazamentos feitos pela imprensa

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (15) em entrevista para a CNN Brasil, que a divulgação das conversas dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não vai impactar a pré-candidatura dele à Presidência da República. Flávio disse ainda que, por ter o sangue do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele irá "até o fim" na disputa pelo Palácio do Planalto.

"Eu sabia que isso, por mais que pudesse ser usado contra mim, não vai, no fim das contas, impactar na minha pré-candidatura. É fácil de explicar e de entender, mas há um conjunto de pessoas, que parece estar a serviço do governo, torcendo para que o Lula seja reeleito presidente", declarou o senador, referindo-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio disse ainda que não teme novos vazamentos feitos pela imprensa. Segundo ele, não serão divulgadas ações irregulares na relação dele com Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, que faz uma homenagem a Jair Bolsonaro. "Podem vazar novas conversas, um videozinho mostrando o estúdio para ele", disse.

O senador voltou a afirmar também que foram poucas às vezes que ele havia se encontrado com Vorcaro. Até antes das revelações feitas nesta quarta-feira (13) pelo The Intercept, Flávio negava ter tido qualquer tipo de contato com o banqueiro, preso desde novembro.

Pedido de dinheiro a Vorcaro

No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse.

Segundo o Intercept, o valor negociado seria o de R$ 134 milhões, com R$ 61 milhões sendo destinados para a produtora do longa. O senador estaria então solicitando o pagamento do restante da cifra.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador na conversa revelada.

Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.

Flávio ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.

Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.



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