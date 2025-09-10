Qui, 11 de Setembro

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Ministro destacou a "absoluta ausência" dos pressupostos de incidência da lei de organizações criminosas

Ministro Luiz FuxMinistro Luiz Fux - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (10) que é "incontroverso" que os fatos narrados na denúncia da ação penal da tentativa de golpe de estado não preenchem os requisitos do crime de organização criminosa.

O ministro destacou a "absoluta ausência" dos pressupostos de incidência da lei de organizações criminosas.

Na avaliação do ministro, a "improcedência da acusação é manifesta".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia também

• Se agentes discutirem se devem ou não praticar delito, caso é moral, não penal, avalia Fux

• Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

• Fux vota por suspender todo processo sobre golpe contra Ramagem

Não estando presentes "condições necessárias para a classificação da conduta como organização criminosa".

Na visão de Fux, as condutas narradas pela PGR "se encaixam melhor no concurso de pessoas", vez que o Ministério Público Federal "não narrou que os réus pretendiam praticar crimes de forma permanente".

