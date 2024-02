Para IBI, Lula "banaliza Holocausto e invoca a ideia de que os judeus são nazistas do presente"

A- A+

O Instituto Brasil-Israel (IBI) divulgou nota em que repudia a comparação feita neste domingo, 18, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que, segundo o comunicado, "banaliza Holocausto e invoca a ideia de que judeus são os nazistas do presente, fomentando ainda mais o antissemitismo".



Em entrevista a jornalistas, Lula classificou as ações de Israel na Faixa de Gaza como genocídio e chacina. Lula comparou a situação ao extermínio de judeus pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Lula falou à imprensa em Adis Abeba, capital da Etiópia, antes de embarcar de volta para o Brasil.





A nota afirma ainda que a fala de Lula mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz e diz que não há paralelo histórico a ser feito com a guerra em reação aos ataques do Hamas, por mais revoltantes e dolorosos que sejam as mortes de dezenas de milhares de palestinos.



A nota finaliza lembrando que o Brasil firmou compromissos internacionais para a preservação da memória do Holocausto e historicamente defendeu a luta contra sua banalização. "Essa deve continuar a ser a posição brasileira", diz a nota do IBI.

