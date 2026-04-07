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ECONOMIA Para Kassab, ex-ministro Paulo Guedes "salvou" o governo Bolsonaro O presidente partidário disse ainda que Lula encontrou um cenário econômico favorável e herdou um governo estruturado

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou nesta terça-feira, 7, os governos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do ex-presidente Jair Bolsonaro durante participação em painel do 12º Fórum Anual de Investimentos do banco Bradesco BBI.

Na avaliação de Kassab, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes 'salvou' o governo Bolsonaro.

"O Bolsonaro - é uma visão pessoal minha - sem nenhuma vocação para o poder, teve bons ministros, teve Paulo Guedes. Eu acho que o Paulo Guedes salvou o governo Bolsonaro, porque o Paulo Guedes não era ministro da Economia, ele era o presidente da economia", disse o dirigente partidário.

E acrescentou: "Tinham cinco ministérios embaixo dele, ele era o superpoderoso, e ele não dava satisfação ao presidente - e nem o presidente queria que ele desse."

Governos do PT

Kassab também comentou os governos do PT. Ele afirmou que, com a chegada de Lula, o presidente demonstrou, como gestor, saber gastar bem e implementar programas sociais, destacando que "gastar é com o Lula".

Disse ainda que Lula encontrou um cenário econômico favorável e herdou um governo estruturado, criando programas importantes que, segundo ele, ajudam a preservar sua imagem até hoje.

"O PT sempre teve o sonho de fazer um País polarizado, um País de enfrentamento. Encontrou o parceiro ideal, porque o Bolsonaro se elegeu batendo no PT e, como presidente, ele aprofundou essa estratégia", continuou o líder do PSD. "É um clima onde quem perde não está preocupado com o País; quem perde está preocupado em prejudicar o país para mostrar que o outro vai mal."

Kassab defende a chamada "terceira via" nas eleições presidenciais deste ano. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) foi escolhido como pré-candidato do partido após disputar a indicação com os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.





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