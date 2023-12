Para o entrave chamado obra parada em Pernambuco, só mesmo ajuda federal para resolver

A- A+

Uma casa em arrumação. A governadora Raquel Lyra (PSDB) admite só ter conseguido este ano inaugurar e retomar obras paradas em Pernambuco graças ao apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E assume o compromisso de iniciar qualquer serviço quando a verba já estiver garantida.

As principais ações desenvolvidas até agora resultaram de parcerias com o Governo Federal. Maior parte dos recursos liberada pela União.

Entrega de moradias como as 232 do Residencial Mulheres de Tejucupapo, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, iniciadas em 2011. Tiveram R$ 16 milhões em investimentos. As 272 do Habitacional Canal do Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, parado há dez anos, e as 192 do Residencial Severino Quirino, em Caruaru, que recebeu R$ 970 mil para ser finalizado.

Considerada em Olinda uma obra sem fim, o Canal do Fragoso começou a ser requalificado em 2013. Após negociações, o Estado conseguiu incluir a quinta etapa do projeto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). São recursos da ordem de R$ 130 milhões, em licitação pelo Executivo estadual. A quarta fase está em obras.

Mas são as adutoras as ações que trazem maior alento para a população. Apontam um caminho para solucionar um dos problemas nevrálgicos: a falta d'água. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou R$ 50 milhões na Adutora do Agreste, que tem 80% das obras concluídas e deverá atender um milhão de pessoas em 23 cidades.

Outra adutora - a de Serro Azul - teve R$ 12 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e vai beneficiar mais um milhão de pessoas.

"Obra iniciada e paralisada foi um dos maiores desafios. Significa um volume gigantesco de desperdício de recursos públicos. No nosso governo, temos o compromisso de anunciar uma obra só quando tivermos a verba garantida. Isso significa planejamento e responsabilidade com o gasto público. Obra é para começar, se construir e entregar à população", declara a governadora que contabiliza 28 idas a Brasília em busca de liberação de projetos e dinheiro.

Verba também para hospitais e estradas

A retomada das obras do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, a entrega do novo ambulatório do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, esperado desde 2013, também contam com verba federal. A triplicação da BR-232, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado deve ser acelerada e concluída até abril. Enquanto isso, acontece a requalificação da Estrada de Muribeca (PE-17), em Jaboatão; da PE-15, em Olinda; da PE-45, entre Escada e Vitória de Santo Antão.



POSIÇÃO > Em entrevista ontem à Rádio Folha FM 96,7, o deputado estadual Doriel Barros (PT) defendeu a reeleição dos cargos executivos. Apoia também a sincronia entre as eleições, permitindo que todas sejam realizadas em um mesmo ano, evitando disputas a cada dois anos.



RESPOSTAS > Há três meses na condição de ministro dos Portos e Aeroportos, o deputado federal licenciado Silvio Costa Filho (Republicanos) visitou 15 Estados. Recebeu mais de 90 deputados federais e mais de 40 senadores. Afirma ter aprendido a devolver gratidão com gratidão e trabalho.

