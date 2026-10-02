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Partido dos Trabalhadores Para presidente do PT, polarização impede que País enxergue os êxitos do governo Lula Declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 2

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, avalia que a polarização política impede que o País enxergue os êxitos do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 2.

"A polarização impede que o País enxergue muitos desses êxitos do governo. Mas na disputa eleitoral a gente não escolhe o ambiente que nós disputamos, nós enfrentamos o ambiente que está em disputa. E mesmo nesse ambiente polarizado, eu penso que o presidente Lula consegue enfrentar o debate", disse Edinho Silva.

Para ele, essa é uma das campanhas mais disputadas da história do nosso País. "Se em 2022 tivermos uma campanha polarizada, em 2026 essa polarização se repete."

Ele defende que é um movimento político que não ocorre apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Avaliou, ainda, que em decorrência da polarização, muitas eleições devem ser definidas em primeiro turno.

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