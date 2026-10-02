Sex, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Partido dos Trabalhadores

Para presidente do PT, polarização impede que País enxergue os êxitos do governo Lula

Declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 2

Reportar Erro
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho SilvaO presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva - Foto: Reprodução/TV PT via YouTube

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, avalia que a polarização política impede que o País enxergue os êxitos do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 2.

"A polarização impede que o País enxergue muitos desses êxitos do governo. Mas na disputa eleitoral a gente não escolhe o ambiente que nós disputamos, nós enfrentamos o ambiente que está em disputa. E mesmo nesse ambiente polarizado, eu penso que o presidente Lula consegue enfrentar o debate", disse Edinho Silva.

Leia também

• Após desistir de debate na Globo, Flávio Bolsonaro faz live, critica TSE e pede voto útil em si

• Vai trabalhar nas eleições? Vai poder folgar depois? Saiba quais são seus direitos

• Quaest: Raquel Lyra e João Campos empatam em 42% no primeiro turno

Para ele, essa é uma das campanhas mais disputadas da história do nosso País. "Se em 2022 tivermos uma campanha polarizada, em 2026 essa polarização se repete."

Ele defende que é um movimento político que não ocorre apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Avaliou, ainda, que em decorrência da polarização, muitas eleições devem ser definidas em primeiro turno.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter