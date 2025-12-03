A- A+

STF Para relator de indicação, Messias não tem hoje votos suficientes para ser aprovado Weverton Rocha afirma que AGU ainda não alcançou os 41 apoios necessários, mas deve conseguir angariar apoios até sabatina

O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, senador Weverton Rocha (PDT-MA), reconheceu que o advogado-geral da União não teria hoje os votos necessários para ser aprovado pelo Senado. Em meio ao cancelamento da sabatina decidido por Davi Alcolumbre (União-AP), o pedetista afirmou que a conjuntura política em que a indicação foi feita aumentou o grau de dificuldade para o governo construir maioria, embora o adiamento tenha aberto uma janela de tempo vista por aliados como crucial.

— Ele não foi indicado numa quadra, num momento do melhor dos mundos. Não está no início de governo. Nós temos esse problema do líder da oposição preso. Temos vários outros fatores que, juntando isso, tornam mais desafiadora a sua busca aqui dentro pelos votos necessários para passar — disse Weverton, ao ser questionado sobre a contagem atual de votos.

A avaliação do relator reforça o diagnóstico predominante no Senado de que o Planalto ganhou tempo, mas não terreno. Senadores alertam que o adiamento da sabatina para além de 2025 pode contaminar politicamente o processo, pelo ambiente pré-eleitoral de 2026, considerado mais volátil para uma votação de indicação ao STF.

O próprio Weverton, que há dias defendia resolver o processo ainda este ano, afirma agora ver o adiamento como oportunidade para Messias percorrer gabinetes e reduzir resistências, especialmente entre aliados de Pacheco. Segundo ele, o AGU está em plena maratona de visitas e tem priorizado conversas individuais:

— Ele está conversando individualmente com cada senador e cada senadora. Está levando o currículo, tirando dúvidas, apresentando seus pontos de vista de mundo, de ideias, de pautas. Isso é um processo construtivo. E o tempo agora o ajuda, porque ele vai ter mais tempo para fazer essa conversa individual.

Questionado sobre quantos votos Messias teria hoje e se já alcançou os 41 necessários, o relator foi direto:

— Não, eu não me arrisco a te dizer. Seguramente não.

O cancelamento da sabatina foi anunciado enquanto Messias visitava o gabinete do senador Omar Aziz (PSD-AM). Segundo Aziz, o AGU ouviu a leitura oficial sem reação. O senador relatou ter dito a Messias que a frustração no Senado com a não indicação de Pacheco é real, mas que isso não se traduziria necessariamente em rejeição.

