POLÍCIA FEDERAL Parada Obrigatória: PF faz operação contra financiadores de bloqueios em estradas após eleições Ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão em cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) uma operação contra pessoas que financiaram os protestos com bloqueios nas estradas após a divulgação do resultado da eleição de 2022.



Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas nos municípios de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e nas cidades de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.

Batizada com o nome de "Parada Obrigatória", a ação tem como alvo os financiadores das manifestações promovidas na BR-174, ondo golpistas se concentraram no km 125, em Cáceres Trevo Mirassol, e só deixaram a via após negociação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





No local há relatos ainda de agressões e ameaças a motoristas que tentavam furar os pontos de bloqueio.

Quem for identificado como líder, financiador ou participante desse tipo de movimento pode responder por crimes como constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático, dentre outros, penas que somadas podem passar de 13 anos de prisão.

