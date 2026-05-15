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Mercosul Paraguai consulta governo Lula sobre volta da Venezuela a reuniões do Mercosul País foi suspenso do Mercosul em 2017 por causa do rompimento da ordem democrática interna.

O Paraguai fez uma consulta ao Brasil sobre a volta da participação da Venezuela em reuniões do Mercosul. Os paraguaios estão na presidência rotativa do bloco neste momento. O próximo encontro do grupo está previsto para ocorrer no dia 30 de junho em Assunção.

De acordo com integrantes do governo Lula, a volta dos venezuelanos é vista com bons olhos pela diplomacia brasileira. O país foi suspenso do Mercosul em 2017 por causa do rompimento da ordem democrática interna.

Na época, o bloco citou em comunicado que a punição se dava “em função das ações do governo Nicolás Maduro e é um chamado para o imediato início de um processo de transição política e restauração da ordem democrática”.

A mudança de postura dos países do Mercosul em relação a Venezuela se dá após a captura de Nicolás Maduro em uma ação militar dos Estados Unidos em Caracas, em janeiro. O poder na Venezuela foi assumido por ex-vice-presidente Delcy Rodríguez, que tem tido diálogo com os Estados Unidos.

Em abril, o vice-presidente Geraldo Alckmin havia afirmado que o grupo poderia reavaliar a suspensão da Venezuela, visto que o país entra em um “momento diferente”, sinalizando uma possível mudança na dinâmica regional após anos de isolamento.

— A Venezuela aderiu ao Mercosul, foi suspensa e, à medida que entra em um novo momento, isso será rediscutido — disse Alckmin

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