A- A+

abin Paraguai convoca embaixador do Brasil no país para dar explicações sobre suposto monitoramento Embaixador brasileiro teria explicado às autoridades do Paraguai que o episódio ocorreu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro

O chanceler paraguaio, Luis Ramírez Lezcano, anunciou, nesta terça-feira, que convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes, para pedir explicações sobre o suposto monitoramento pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a sistemas do governo paraguaio.

Em uma demonstração de que a notícia causou desconforto nas relações bilaterais, o governo do país vizinho também chamou de volta a Assunção, "para consulta", o embaixador do Paraguai em Brasília, Juan Ángel Delgadillo. A ideia é que o diplomata relate as informações que recebeu do governo brasileiro sobre a questão.

Segundo um interlocutor da área diplomática, a convocação de Marcondes pelo governo paraguaio é vista com naturalidade na diplomacia, diante do contexto. O embaixador brasileiro teria explicado às autoridades do Paraguai que o episódio ocorreu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não na atual.

Veja também