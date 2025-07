Paraná Pesquisas: Sérgio Moro lidera em cenários estimulados para governador do PR

A- A+

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8, pelo Instituto Paraná Pesquisas



Nos três cenários estimulados de primeiro turno, o ex-juiz aparece na frente com pelo menos 38% de intenções de voto. No último levantamento do Instituto, em 26 de maio, Moro já era o preferido entre os nomes citados.



No cenário em que melhor pontuou, o ex-juiz foi mencionado por 43,8% dos eleitores. Em segundo lugar, ficou o ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB), com 17,5%.

O deputado estadual Requião Filho (MDB), que está prestes a se filiar ao PDT no próximo dia 16, com 16,5% de menções. Secretário estadual Guto Silva (PSD) pontuou 5,2%, e ex-deputado federal e diretor da Itaipu, Enio Verri (PT), tem 3%.



Em um segundo cenário, quando a pesquisa retira o nome de Guto Silva e coloca o presidente da Assembleia Legislativa do paraná, Alexandro Curi (PSD), as posições não se alteram. Moro faz 2,8 pontos porcentuais a menos que no cenário anterior, e o deputado estadual recebe 9,5% das menções.



Quando uma terceira lista é apresentada, tirando Curi e incluindo o nome do ex-deputado federal e ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD), Moro continua na liderança, com 38,2%, mas Greca vem na sequência, com 19,5%. Richa aparece com 14,7%, Requião Filho com 13,4%, e Verri com 3,1%.



Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores em 62 municípios entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, e o nível de confiança de 95%.



Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, em que o nome dos possíveis candidatos não são apresentados ao eleitor, a maioria do eleitorado, 79,5%, não sabe ou não opinou.



O atual governador, Ratinho Júnior (PSD-PR), é o mais citado, com 8%. Entretanto, por estar em segundo mandato, ele não é pode ser candidato para governador - além de estar ganhando força como alternativa para encabeçar uma chapa em 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Moro aparece na sequência com 2,3%, Curi tem 1,2% e nenhum dos demais nomes citados alcançou pontuação.

Veja também