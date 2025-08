A- A+

Congresso Parlamentares de partidos com ministério no governo aderem à obstrução da oposição no Congresso Entre os 60 deputados que participam das manifestações em plenário, 15 são de siglas com cargos na Esplanada

Parlamentares de partidos ocupam ministérios na Esplanada aderiram, nos últimos dias, à estratégia de obstrução da oposição no Congresso. O movimento, liderado inicialmente por deputados e senadores do PL, foi reforçado por nomes de PP, União Brasil, Republicanos, PSD e MDB, e tem como objetivo pressionar os presidentes da Câmara e do Senado a pautarem a anistia a acusados de tentativa de golpe no país, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o fim do foro privilegiado.

Na prática, a obstrução tem afetado votações em plenário e o funcionamento de comissões. Desde terça-feira, as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado são ocupadas por deputados e senadores da oposição.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), suspenderam as sessões e convocaram para esta terça-feira uma reunião de líderes para tentar negociar a retomada dos trabalhos.

A oposição estima que, neste momento, cerca de 60 parlamentares estejam participando dos atos. Entre eles, ao menos quinze são de partidos com cargos no governo: União Brasil (4), PSD (3), PP (4), Republicanos (2) e MDB (2).

Apesar de serem de siglas tecnicamente da base, esses deputados se posicionam rotineiramente contra o Palácio do Planalto nas votações, tendo assinado a urgência da anistia.

Esses partidos somam onze ministérios. O União Brasil tem Celso Sabino (Turismo), Frederico Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Goes (Integração nacional).

Os ministros do PSD são Carlos Fávaro (Agricultura), André de Paula (Pesca ) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Os emedebistas são Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades). Republicanos e PP têm um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho, e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

Veja abaixo os nomes de parlamentares de partidos com ministério no governo que aderiram à obstrução:

Carla Dickson (UniãoRO)

Osmar Terra (PSDRN)

Sargento Fahrur (PSDRR)

Pastor Diniz (UniãoRR)

Coronel Assis (UniãoMT)

Nicoletti (UniãoRR)

Thiago Flores (RepublicanosRO)

Pezenti (MDBSC)

Clarissa Tércio (PPPE)

Evair de Melo (PPES)

Allan Garcês (PPMA)

Messias Donato (RepublicanosES)

Rodrigo Estacho (PSDPR)

Luiz Fernando Vampiro (MDBSC)

Afonso Hamm (PPRS)

