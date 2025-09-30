A- A+

MEDIDA PROVISÓRIA Parlamentares indicam que podem manter isenção de LCI e LCA para aprovar MP, mas Fazenda resiste Relator adiou votação de medida que prevê taxação de investimentos após falta de acordo com bancada do agronegócio

Com resistências para aprovar a medida provisória (MP) que altera a tributação de ativos financeiros, parlamentares envolvidos na negociação admitem que a taxação da Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e da Letra de Crédito Agropecuário (LCA) pode ficar de fora do texto.

Em entrevista nesta terça-feira, (30) o relator na Câmara, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), admitiu que esse é um "ponto crítico". A equipe econômica do governo resiste a novas mudanças na proposta.

A MP é considerada fundamental para fechar as contas de 2026, mas, segundo apurou o Globo, no caso dos títulos isentos, a avaliação é que o impacto fiscal é pequeno, mas a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre esse tipo de investimento seria importante para reduzir assimetrias no mercado financeiro.

A MP enviada pelo Palácio do Planalto havia definido a alíquota de 5% sobre as LCAs e LCIs, que hoje são isentas, e o relator ampliou para 7,5%.

A votação da MP na comissão especial seria nesta terça-feira, mas foi adiada em dois dias, para quinta-feira, em meio à resistência ao texto, que parte também de outros setores afetados, como casas de aposta online (bets) e fintechs.

Oficialmente, Zarattini afirmou que o adiamento foi um pedido do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), devido às atenções dos deputados ao projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda, que deve ser votado no plenário nesta quarta-feira.

No formato original, a arrecadação prevista com a MP era de R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 20,9 bilhões em 2026. A MP vence no dia 8 de outubro e, caso não seja aprovada até lá, perderá seus efeitos.

Em relação aos títulos hoje isentos, a estimativa de aumento de receita era de R$ 2,6 bilhões, devido ao estabelecimento de uma alíquota de Imposto de Renda de 5%. Além da LCI e LCA, a ideia seria tributar Certificados de Recebíveis, Imobiliários e do Agronegócio (CRI e CRA), debêntures incentivadas, entre outros ativos.

Para reduzir a resistência, Zarattini e o governo chegaram a um acordo para manter a isenção de CRI, CRA e debêntures, elevando a proposta de tributação de LCI e LCA para 7,5%. Só essas mudanças reduzem a arrecadação em cerca de R$ 1 bilhão. Os ruralistas, contudo, mantém a oposição à proposta.

LCA, LCI são títulos emitidos por bancos para captar recursos destinados, respectivamente, ao financiamento do agronegócio e do setor imobiliário. São considerados atrativos sobretudo por garantirem ao investidor pessoa física uma aplicação livre de Imposto de Renda.

— O ponto crítico é o que afeta o agronegócio. A tributação de 7,5% da LCA e LCI é um assunto sensível. Consideramos voltar a 5%, até outros números e estamos abertos a negociar — disse Zarattini nesta terça.

Nos bastidores, o entorno do relator admite que pode ser necessário manter a isenção desses títulos para conseguir um acordo para o avanço da medida, que é uma das prioridades do Ministério da Fazenda no Congresso atualmente, sobretudo pelas receitas previstas para 2026. No ano que vem, o governo terá que buscar uma meta superavitária de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Neste ano, a meta é zero.

O ponto específico da tributação de títulos hoje isentos é considerado de baixo impacto fiscal, mas de grande importância regulatória. Desde o envio da MP, a equipe econômica argumenta que a isenção cria uma assimetria no mercado, com forte predileção por esses títulos, o que tem prejudicado, inclusive, a rolagem da dívida pública. Por isso, a Fazenda deve resistir a novas mudanças no parecer de Zarattini.

O relator também tem sido pressionado pelo setor de bets. A MP 1303 prevê elevar de 12% para 18% a alíquota sobre a receita bruta dessas empresas, em linha com a tentativa do governo de aumentar a arrecadação em setores considerados em expansão.

Receitas previstas na MP para 2025, conforme o projeto original



Apostas de Quota Fixa: R$ 285 milhões

Alíquota de CSLL: R$ 263 milhões

Limitação de compensação tributária indevida: R$ 10 bilhões

Receitas previstas na MP para 2026, conforme o projeto original



Apostas de Quota Fixa R$ 1,7 bilhões

Alíquota de CSLL: R$ 1,58 bilhões

Limitação de compensação tributária indevida: R$ 10 bilhões

Revogação da Isenção de Títulos: R$ 2,6 bilhões

Juros sobre Capital Próprio: R$ 4,99 bilhões

