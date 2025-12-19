Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REQUERIMENTO

Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses

O pedido é liderado pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE)

Reportar Erro
CPI do INSS tem prazo inicial previsto para encerrar os trabalhos em 28 de março de 2026CPI do INSS tem prazo inicial previsto para encerrar os trabalhos em 28 de março de 2026 - Foto: Bruno Spada/ Câmara dos Deputados

Um grupo de 204 parlamentares protocolou um requerimento para prorrogar por mais 120 dias o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que investiga um esquema de fraudes bilionárias no sistema previdenciário.

O pedido é liderado pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

O requerimento reúne o apoio de 175 deputados federais e 29 senadores, número suficiente para atender aos critérios previstos no regimento do Senado.

Pela regra, a prorrogação do prazo de uma CPI é automática quando solicitada por ao menos um terço dos senadores, desde que a Mesa seja formalmente comunicada.

Leia também

• Relator da CPMI do INSS pede novamente convocação de Lulinha, filho de Lula

• Anvisa, Caixa e interior de São Paulo: as determinações de Mendonça na decisão sobre fraudes no INSS

• "Joga fora": herdeira de banqueiro mandou Careca do INSS "sumir" com celulares



Na justificativa, os parlamentares afirmam que a comissão ainda analisa um grande volume de material probatório. Segundo a assessoria do Novo, estão em curso mais de 1.500 quebras de sigilo bancário e fiscal, além de centenas de requerimentos de oitivas que ainda não foram realizados.

A avaliação dos signatários é que o atual prazo é insuficiente para concluir a análise das provas reunidas até agora.

"Diante do volume de evidências reunidas, da necessidade de conclusão de oitivas e análise documental pendentes, da complexidade técnica da matéria e da relevância institucional de se exaurir a investigação com profundidade, a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI do INSS se impõe como medida indispensável para assegurar a elaboração de um relatório final consistente", diz trecho do pedido.

A CPI do INSS tem prazo previsto para encerrar os trabalhos em 28 de março de 2026. Caso a prorrogação seja confirmada, a comissão poderá seguir com investigações, oitivas e análise documental até o fim de julho do mesmo ano.

Os autores do pedido argumentam que a continuidade dos trabalhos é necessária para a elaboração de um relatório final consistente, capaz de apontar responsabilidades e embasar eventuais encaminhamentos ao Congresso, ao Judiciário e a órgãos de controle.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter