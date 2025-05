Parlamentares petistas destacam simbolismo da visita de Lula a Pernambuco

A- A+

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Pernambuco na próxima quarta-feira (28) tem gerado expectativa entre lideranças do Partido dos Trabalhadores no estado. Para os parlamentares petistas, a presença de Lula no Sertão reafirma seu compromisso histórico com a região e simboliza o retorno das políticas estruturantes voltadas ao semiárido nordestino.

O deputado federal Carlos Veras (PT-PE) destacou a importância da agenda presidencial e da obra que será anunciada.

"É uma imensa alegria receber o presidente Lula mais uma vez em Pernambuco, reafirmando mais uma vez o compromisso histórico com o povo pernambucano, com o povo nordestino. A assinatura da duplicação da EBI-III representa mais do que uma obra: é a continuidade de um projeto que leva água, vida e dignidade ao Semiárido. Lula conhece de perto a realidade do nosso povo e governa com o coração voltado para quem mais precisa. Será um reencontro carregado de simbolismo, esperança e força popular", afirmou.

O deputado estadual Doriel Barros (PT) também reforçou o impacto político e social da visita.

“A vinda do presidente Lula a Pernambuco será um momento de grande significado para o nosso povo. Lula sempre teve um olhar especial para o Nordeste e, em especial, para o nosso estado. Sua presença renova a esperança, fortalece as lutas por mais inclusão, justiça social e desenvolvimento para quem mais precisa. Estamos ansiosos para recebê-lo de braços abertos, porque sabemos que cada vez que Lula pisa em solo pernambucano, ele traz consigo a força do povo, o compromisso com a democracia e o sonho de um Brasil mais justo para todos e todas”, disse.

Agenda

A agenda presidencial começa no município de Cabrobó, onde Lula fará uma visita técnica à Estação de Bombeamento EBI-1, ponto inicial do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. A estrutura, concluída em 2015, passará por ampliação para dobrar sua capacidade de bombeamento de água.

Na sequência, o presidente segue para Terra Nova, onde conhecerá áreas de agricultura irrigada abastecidas pelas águas do projeto. A etapa central da visita ocorrerá em Salgueiro, com a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da Estação de Bombeamento EBI-3, que elevará a capacidade de 24,75 m³/s para 49 m³/s. A obra beneficiará 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A visita faz parte da programação do "Caminho das Águas", roteiro que também levará Lula a municípios da Paraíba e do Ceará. Ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o presidente vai acompanhar obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco, incluindo a inauguração de sistemas de abastecimento em Mauriti (CE), visita ao Cinturão das Águas no Cariri cearense e inauguração do trecho 1 do Ramal do Apodi, em Cachoeira dos Índios (PB).

A viagem será encerrada com um sobrevoo sobre o Ramal do Salgado, estrutura que integra o Eixo Norte do projeto e vai beneficiar cerca de 5 milhões de cearenses.

PED

A visita de Lula a Pernambuco ocorre em meio à definição da nova direção estadual do PT. Carlos Veras foi confirmado como candidato único à presidência do partido, em consenso construído com o atual presidente, Doriel Barros, e outras lideranças internas. A eleição será realizada em 6 de julho, como parte do Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla.

