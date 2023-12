A- A+

marco temporal Parlamentares que foram à COP-28 votaram a favor da derrubada dos vetos do marco temporal Evento da ONU sobre crise climática foi marcado por defesa da demarcação das terras indígenas como fator determinante para a preservação do meio ambiente

O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (14) os vetos do presidente Lula (PT) ao marco temporal para a demarcação das terras indígenas, o que significou uma derrota não só para o governo, mas para os ambientalistas. Isto porque Lula havia vetado o projeto que determina que os povos originários só tenham direito às terras que já haviam sido reconhecidas até 5 de outubro de 1989, data de promulgação da Constituição Federal.

Entre os parlamentares que se posicionaram contra os vetos estão 14 deputados federais e 4 senadores que, no início do mês, estiveram na COP-28, evento da ONU que tratou sobre a crise climática. Na ocasião, a questão da demarcação das terras indígenas foi tratada como um importante fator para a preservação do meio ambiente.

Na visão de Célia Xakriabá (PSOL-MG), uma das três primeiras deputadas federais indígenas eleitas no país, a postura dos parlamentares representa uma "hipocrisia": "Os mesmos políticos que estavam na COP, há menos de duas semanas, se posicionando sobre a agenda ambiental e pedindo pelo meio ambiente, agora votaram contra os povos originários".



A lista de políticos envolve desde nomes do centrão, como Elmar Nascimento (União Brasil-BA), a nomes da bancada ruralista como Zé Vitor (PL-MG) e Marussa Boldrin (MDB-GO). Recentemente, o deputado do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relatou o marco regulatório da geração eólica offshore.

O projeto que, inicialmente, foi montado para fazer parte de uma agenda verde do Congresso terminou criticado por entidades do setor elétrico e especialistas por conta de "jabutis" que foram incorporados à proposta durante a tramitação.

Em especial, um inciso que incentiva a contratação de termelétricas movidas a carvão mineral até 2050, o que não favorece a produção de energia limpa e abre precedentes para o uso de poluentes.

No Senado, Giordano (MDB-SP), Efraim Filho (União-PB), Sérgio Petecão (PSD-AC), Irajá (PSD-TO) e Carlos Viana (Podemos-MG) representaram o Brasil na COP-28 e votaram a favor da derrubada dos vetos. Nas redes sociais, Viana celebrou o feito do Legislativo: "Segurança jurídica ao agronegócio brasileiro e ao país", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

Dos vetos de Lula, apenas três pontos foram mantidos: a proibição ao plantio de transgênicos em terras indígenas, a manutenção das diretrizes para o contato com povos isolados e a determinação de que a União não poderá reapropriar terras em caso de descaracterização cultural.

Os 19 parlamentares fazem parte da maioria do Congresso Nacional, já que os vetos foram derrubados com 321 votos a 137, na Câmara, e 53 votos a 19, no Senado.

Traições na base de governo

Os placares representaram uma grande derrotada para o governo federal, com o aval de deputados que integram a base de apoio do presidente, Apenas na Câmara, 43% dos parlamentares de siglas que compõem os primeiros escalões se uniram a oposição. São elas PV, União Brasil, PP, Republicanos, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, MDB e PSD.

As maiores "traições" ocorreram em siglas ligadas ao chamado "centrão", como União Brasil (47), PP (43), PSD (33), Republicanos (31) e MDB (29). Esses quadros possuem uma oposição cristalizada, mas costumam entregar mais votos ao Planalto. Na taxação dos "super-ricos", por exemplo, PP e Republicanos somaram, juntos, 14 votos contrários.

Na ala mais à esquerda, também houve rejeição. No PDT, os 18 deputados se dividiram: 11 votos com o governo, cinco contra e duas abstenções. No PT, não houve votos pela derrubada, mas doze parlamentares não se abstiveram.

Veja a lista dos parlamentares:



Deputados

Elmar Nascimento (União Brasil-BA);

Zé Vítor (PL-MG);

Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO);

Alexandre Guimarães (Republicanos-TO);

Julio Lopes (PP-RJ);

Domingos Neto (PSD-CE);

Zé Silva (Solidariedade-MG);

Bacelar (PV-BA);

Fábio Macedo (Podemos-MA);

Coronel Ulysses (União Brasil-AC);

João Carlos Bacelar (PL-BA);

Marcos Pereira (Republicanos-SP);

Geraldo Mendes (União Brasil-PR);

Marussa Boldrin (MDB-GO)



Senadores

Giordano (MDB-SP)

Efraim Filho (União-PB)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Irajá (PSD-TO)

Carlos Viana (Podemos-MG)

