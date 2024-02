A- A+

Congresso Nacional Parlamentares reagem à crítica de Gleisi sobre valor de emendas e veem impacto no Congresso Relator da LDO afirma que presidente do PT tem um projeto hegemônico do partido que 'atrapalha a conformação da frente

Parlamentares reagiram à declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que classificou de “ultraje” o valor de R$ 53 bilhões em emendas parlamentares. O montante foi aprovado pelo Congresso, mas parte foi vetada depois pelo presidente Lula. Em entrevista ao Globo, a deputada afirmou que os congressistas não podem ficar “chateados” com o veto do governo a R$ 5,6 bilhões destinado a emendas de comissão.

Para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Danilo Forte (União-CE), os comentários atrapalham a governabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

— Ela cumpriu o papel de defesa do PT, que tem um projeto hegemônico. É exatamente esse projeto que atrapalha a conformação da frente ampla. O governo depende muito da aprovação das matérias legislativas, e para isso precisa ter um bom diálogo com o Congresso Nacional. O diálogo é o que faz a democracia. A presidente do PT cumpriu a tarefa como presidente do PT, mas, da mesma forma, não ajuda na governabilidade — afirmou Forte.

Glesi defendeu que a sociedade pressione o Parlamento a conter o avanço na gestão do Orçamento. Lula vetou R$ 5,6 bilhões, o que gerou reclamações entre congressistas.

Anteriormente, Lula também havia barrado um dispositivo que previa um calendário para a liberação de emendas parlamentares ao longo do primeiro semestre do ano na LDO.

A medida foi articulada por congressistas, que desejam ter um controle maior sobre a destinação da verba para seus redutos eleitorais em ano de disputas municipais. Vetos presidenciais precisam ser confirmados em votação feita durante sessão do Congresso.

— Eu estou muito tranquilo com relação ao Orçamento de 2024, foi feito bem transparente, com a participação de todos os membros, inclusive do governo. Não há nada disso (ultraje) — disse o relator da Lei Orçamentária Anual, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP).

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), também discordou da líder do PT.

—São 513 deputados e 81 senadores e os ministros. Precisa ver para ver o que é mais equitativo, o que prioriza mais, quem mais precisa, se é a Câmara dos deputados ou se são os ministros—disse Nascimento.

A decisão de Lula de vetar parte do valor destinado pelo Congresso às emendas de comissão gerou reação entre parlamentares, que querem derrubar a medida. Lula retirou R$ 5,6 bilhões do que estava previsto na proposta aprovada no Orçamento deste ano para indicação de deputados e senadores.

Para um grupo de parlamentares, houve quebra de acordo sobre o que foi aprovado pelo Parlamento no fim do ano passado. Esse foi o segundo revés imposto pelo presidente em relação às emendas parlamentares. No início do mês, Lula já havia barrado um dispositivo que criava um calendário para a liberação desses valores, que havia sido incluído na LDO.

O Congresso aprovou um total de R$ 16 bilhões para emendas de comissão no fim do ano passado. Com o veto, ainda restarão R$ 11,4 bilhões, o que ainda representa um aumento em relação ao total de 2023, quando o valor foi de R$ 6,9 bilhões.

