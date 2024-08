A- A+

ELEIÇÕES 2024 Partido da Mulher Brasileira (PMB) tem 80% de candidatos homens para prefeituras O partido argumenta que candidaturas ainda podem estar sendo incluídas no sistema

Cerca de 80% dos candidatos a prefeito pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) são homens. Dos 69 candidatos ao Executivo municipal que o partido apresentou, 55 são homens e 14 são mulheres, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O partido argumenta que candidaturas ainda podem estar sendo incluídas no sistema e que algumas candidatas, por erro na documentação, estariam registrados como candidaturas individuais. O prazo para registrar candidaturas terminou em 15 de agosto.

O PMB concorre à Prefeitura de apenas duas capitais, Curitiba e Florianópolis. Na capital do Paraná a candidata é a jornalista Cristina Graeml. Já em Santa Cataria o candidato é homem, o advogado e servidor público Mateus Souza

Apesar de menos da metade das candidaturas serem femininas, a sigla declara em seu site que busca garantir "uma maior representação das mulheres no Congresso Nacional, e em todos os setores da sociedade".

Segundo o partido, o sistema do TSE estaria com números defasados por conta de candidaturas registradas como individuais, por erros de documentação.

"A orientação do partido é que as mulheres ultrapassem os 30% de candidaturas. Inclusive nossa briga é para que a cota seja de assentos, não de candidatas", destaca Sidclei Bernardo, vice-presidente nacional do PMB.

